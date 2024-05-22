FP: ЕС готов лишить Грузию статуса кандидата из-за закона об иноагентах

В Евросоюзе заявили о готовности лишить Грузию статуса страны — кандидата на вступление в объединение, если Тбилиси не откажется от закона об иноагентах. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Газета цитирует слова высокопоставленного чиновника ЕС. Он заявил, что Еврокомиссия не будет подтверждать статус страны-кандидата, если власти Грузии не отзовут законопроект.

ЕК сообщит об этом в ежегодном отчёте об интеграционных процессах в ЕС, говорится в публикации.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Однако глава парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган сможет его преодолеть.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии из-за закона об иноагентах.