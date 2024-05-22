RT в Telegram
Подпишись

FP: ЕС готов лишить Грузию статуса кандидата из-за закона об иноагентах

Короткая ссылка
В Евросоюзе заявили о готовности лишить Грузию статуса страны — кандидата на вступление в объединение, если Тбилиси не откажется от закона об иноагентах. Об этом пишет издание Foreign Policy.
FP: ЕС готов лишить Грузию статуса кандидата из-за закона об иноагентах
  • РИА Новости

Газета цитирует слова высокопоставленного чиновника ЕС. Он заявил, что Еврокомиссия не будет подтверждать статус страны-кандидата, если власти Грузии не отзовут законопроект.

ЕК сообщит об этом в ежегодном отчёте об интеграционных процессах в ЕС, говорится в публикации. 

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Однако глава парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган сможет его преодолеть

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад ведёт себя безумно по отношению к Грузии из-за закона об иноагентах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить