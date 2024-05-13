В Еврокомиссии называют дезинформацией упоминание слов Борреля о «поле боя»

Еврокомиссия считает дезинформацией заявления о том, что Евросоюз желает победы на Украине на поле боя, несмотря на то что такую позицию выражал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Такие комментарии дал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Журналисты попросили его прокомментировать фразу и. о. главы МИД России Сергея Лаврова о том, что если на Западе хотят решить конфликт на поле боя, «то будет на поле боя».

Стано счёл слова Лаврова «дезинформацией и искажением реальности», сообщает ТАСС.

Вместе с этим глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер назвал аналогичный вопрос журналистов «некорректным».

«Европейский союз не на поле боя. Это Россия хочет победы на поле боя. Спрашивать нас об этом, извините меня, это означает игнорировать всё, что мы говорили по этой теме раньше», — сказал Мамер, добавив, что Евросоюз — это «организация, основанная на философии мира».

9 апреля 2022 года Жозеп Боррель выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя». Тогда он пообещал, что поставки оружия из ЕС будут адаптированы к потребностям армии Украины. Подобное мнение он выразил и в феврале 2024 года.

О том, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя, заявил также президент Финляндии Александр Стубб. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, победа России на Украине очень опасна для НАТО, поэтому оружие в данном случае — это «путь к миру».