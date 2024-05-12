ТАСС: ВСУ наносили ракетный удар по Белгороду из района Казачьей Лопани

Войска Украины запустили ракету по Белгороду, по предварительным данным, из района Казачьей Лопани в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Запуск ракеты, предварительно, осуществлялся с юго-запада, это район Казачьей Лопани», — сказали агентству.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ. В Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.