Россия требует от ОБСЕ жёстко осудить террористический удар ВСУ по Белгороду

Россия требует от ОБСЕ жёстко осудить террористическую атаку ВСУ на мирные кварталы Белгорода 12 мая.

«Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского Действующего председательства, максимально жёстко осудить преступные действия. Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо ещё», — заявила российская дипмиссия.

Как подчеркнули дипломаты, в ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идёт об «очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права».

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ. В Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.