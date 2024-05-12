Россия требует от ОБСЕ жёстко осудить террористический удар ВСУ по Белгороду
- AFP
«Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского Действующего председательства, максимально жёстко осудить преступные действия. Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо ещё», — заявила российская дипмиссия.
Как подчеркнули дипломаты, в ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идёт об «очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права».
ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.
Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ. В Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.