Депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил в беседе с RT, что украинский режим уже очень давно является террористической организацией.

Как отметил парламентарий, этот факт очевиден и не нуждается в дополнительных доказательствах.

«Имеется в виду, естественно, не территория, не население Украины, а сам украинский режим, который находится в Киеве, он является просто обычной террористической организацией, которую спонсирует Запад. И которой Запад даёт какие-то те или иные задачи», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.

Сейчас следствие во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов США.

Также проверяется причастность к этому конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.