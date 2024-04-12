RT в Telegram
Подпишись

Депутат Бородай назвал украинский режим террористической организацией

Короткая ссылка
RT
Депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил в беседе с RT, что украинский режим уже очень давно является террористической организацией.
Депутат Бородай назвал украинский режим террористической организацией
  • globallookpress.com

Как отметил парламентарий, этот факт очевиден и не нуждается в дополнительных доказательствах.

«Имеется в виду, естественно, не территория, не население Украины, а сам украинский режим, который находится в Киеве, он является просто обычной террористической организацией, которую спонсирует Запад. И которой Запад даёт какие-то те или иные задачи», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.

Сейчас следствие во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов США.

Также проверяется причастность к этому конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить