Депутат Бородай назвал украинский режим террористической организацией
- globallookpress.com
Как отметил парламентарий, этот факт очевиден и не нуждается в дополнительных доказательствах.
«Имеется в виду, естественно, не территория, не население Украины, а сам украинский режим, который находится в Киеве, он является просто обычной террористической организацией, которую спонсирует Запад. И которой Запад даёт какие-то те или иные задачи», — подчеркнул собеседник RT.
Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.
Сейчас следствие во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов США.
Также проверяется причастность к этому конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.