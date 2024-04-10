Вице-спикер Совфеда Косачёв: Украина для США — источник получения прибыли

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что СК России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить факты причастности высших должностных лиц США и НАТО к терактам.

Собеседник RT отметил, что Украина для Соединённых Штатов и нынешнего руководства США — источник получения прибыли.

«И эта прибыль получается самыми разными способами: и эксплуатацией природных ресурсов, и поставкой вооружений, и всевозможными теневыми схемами. То есть для Соединённых Штатов Украина — это, по моему глубокому убеждению, не проект, связанный с демократизацией этой страны и с обеспечением её национальной безопасности или какими-то другими сюжетами, отвечающими украинским национальным интересам», — считает Косачёв.

Он добавил, что нефтегазовая компания Burisma Holdings уже на протяжении десятилетия является одним из активных и заметных механизмов, которые приводятся в действие теми, кто работает в интересах американских коммерческих структур.

Вице-спикер Совета Федерации уверен, что «в эту комбинацию вовлечены лично действующий президент» США и его ближайшее окружение.

«Как выясняется, для американцев все средства оказываются хороши. Если и когда возникает потребность в том, чтобы реализовать часть извлекаемой прибыли на то, чтобы поддерживать Украину в состоянии конфликта с Россией, в том числе через провоцирование соответствующих террористических актов, то и этого американцы не чураются», — заключил Косачёв.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.