ВСУ атаковали территорию тепловодоканала в Энергодаре

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил об атаке ВСУ беспилотниками территории тепловодоканала в городе.

«ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию водозабора КП «Тепловодоканал». Пострадавших нет», — заявил он.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

8 апреля украинские войска снова атаковали станцию, над АЭС был сбит дрон-камикадзе. Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока.

Сеновоз подчеркнул, что атаки дронов ВСУ на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы.