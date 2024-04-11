ВСУ атаковали территорию тепловодоканала в Энергодаре
- РИА Новости
«ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию водозабора КП «Тепловодоканал». Пострадавших нет», — заявил он.
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.
8 апреля украинские войска снова атаковали станцию, над АЭС был сбит дрон-камикадзе. Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока.
Сеновоз подчеркнул, что атаки дронов ВСУ на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы.