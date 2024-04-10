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Мэр Энергодара Сеновоз: атаки дронов ВСУ на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы

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Атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) представляют угрозу для безопасности всей Европы.
Мэр Энергодара Сеновоз: атаки дронов ВСУ на ЗАЭС грозят безопасности всей Европы
  • РИА Новости

С таким заявлением выступил глава администрации Энергодара, города-спутника атомной станции, Эдуард Сеновоз.

По его словам, которые приводит РИА Новости, несмотря на то, что ЗАЭС находится в нерабочем состоянии, она является крупнейшим ядерным объектом в Европе.

«Последствия таких ударов могут нанести урон не только региону, но и в целом Европе», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что вопрос об атаках ВСУ по ЗАЭС поднимут на брифинге Совбеза ООН.

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