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МИД: вопрос об атаках ВСУ по ЗАЭС поднимут на брифинге Совбеза ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время брифинга Совбеза ООН будет поднят вопрос об атаках украинской армии по Запорожской АЭС.
МИД: вопрос об атаках ВСУ по ЗАЭС поднимут на брифинге Совбеза ООН
  • AP

Она подчеркнула, что российская сторона уже подняла вопрос об ударах ВСУ против ЗАЭС на площадке МАГАТЭ и в Совете Безопасности ООН.

По словам дипломата, Москва призвала МАГАТЭ дать «прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий».

«Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не считает удар ВСУ по корпусу ЗАЭС опасным для ядерной безопасности.

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