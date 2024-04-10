МИД: вопрос об атаках ВСУ по ЗАЭС поднимут на брифинге Совбеза ООН
- AP
Она подчеркнула, что российская сторона уже подняла вопрос об ударах ВСУ против ЗАЭС на площадке МАГАТЭ и в Совете Безопасности ООН.
По словам дипломата, Москва призвала МАГАТЭ дать «прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий».
«Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН», — приводит РИА Новости слова Захаровой.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не считает удар ВСУ по корпусу ЗАЭС опасным для ядерной безопасности.