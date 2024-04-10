МИД: вопрос об атаках ВСУ по ЗАЭС поднимут на брифинге Совбеза ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время брифинга Совбеза ООН будет поднят вопрос об атаках украинской армии по Запорожской АЭС.

Она подчеркнула, что российская сторона уже подняла вопрос об ударах ВСУ против ЗАЭС на площадке МАГАТЭ и в Совете Безопасности ООН.

По словам дипломата, Москва призвала МАГАТЭ дать «прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий».

«Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не считает удар ВСУ по корпусу ЗАЭС опасным для ядерной безопасности.