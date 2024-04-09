МАГАТЭ не считает удар ВСУ по корпусу ЗАЭС опасным для ядерной безопасности

Руководство МАГАТЭ знает об атаке дрона ВСУ на корпус Запорожской АЭС, где находится тренажёр реакторного зала, и не считает такой удар опасным для ядерной безопасности.

«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о сегодняшней атаке беспилотника на тренажёрный центр, примыкающий к станции. Сообщения о взрыве соответствуют наблюдениям МАГАТЭ. Прямой угрозы ядерной безопасности в этот раз нет, но последний инцидент вновь подчёркивает предельную серьёзность ситуации», — говорится в сообщении агентства в X.

9 апреля украинские военные атаковали Запорожскую АЭС, прилёт дрона пришёлся по крыше уникального тренажёрного зала учебно-тренировочного центра.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны, однако в интервью RT он отметил, что не может выдвигать гипотез о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции.