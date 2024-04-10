Политолог Александр Дудчак заявил в беседе с RT, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне ударов киевского режима по Запорожской АЭС «традиционно изображает из себя слепоглухонемого».

«А от американцев чего ждать? Цинизм, конечно, зашкаливает. Как с этим бороться? Нужно собирать конференции, заседания ООН, потому что терпеть это безобразие сложно, это просто опасно. Обезьяна с гранатой может довести до катастрофы», — отметил аналитик.

По его мнению, американцы не скажут, что это сделал киевский режим, будут проявлять «вечную озабоченность», призывать все стороны в лучшем случае сдерживаться.

«Но мы видим, что в западной прессе подача информации однобокая», — заключил политолог.

9 апреля сообщалось, что украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС сразу после визита сотрудников МАГАТЭ.

Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, как сообщал ТАСС, заявил, что Вашингтон продолжает призывать Москву вывести свой персонал с АЭС, передать полный контроль над станцией украинским властям и «воздержаться от любых действий, которые могли бы повлечь за собой ядерную аварию».

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.