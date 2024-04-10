Политолог Дудчак: США не будут обвинять Киев в атаках на Запорожскую АЭС
- РИА Новости
«А от американцев чего ждать? Цинизм, конечно, зашкаливает. Как с этим бороться? Нужно собирать конференции, заседания ООН, потому что терпеть это безобразие сложно, это просто опасно. Обезьяна с гранатой может довести до катастрофы», — отметил аналитик.
По его мнению, американцы не скажут, что это сделал киевский режим, будут проявлять «вечную озабоченность», призывать все стороны в лучшем случае сдерживаться.
«Но мы видим, что в западной прессе подача информации однобокая», — заключил политолог.
9 апреля сообщалось, что украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС сразу после визита сотрудников МАГАТЭ.
Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, как сообщал ТАСС, заявил, что Вашингтон продолжает призывать Москву вывести свой персонал с АЭС, передать полный контроль над станцией украинским властям и «воздержаться от любых действий, которые могли бы повлечь за собой ядерную аварию».
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.