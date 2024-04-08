Бывший президент Украины Леонид Кучма дал интервью японскому агентству Kyodo, в котором обвинил Россию в порче отношений Москвы и Киева и вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле.

Кучма возложил ответственность за обострение отношений между странами на президента Владимира Путина и заявил, что Киев всегда хотел «равноправных и дружеских отношений с Москвой».

«Когда врагом становится брат — это хуже, чем предательство. С таким братом не нужно и врага. И простить это невероятно тяжело. У Украины больше нет брата. Россия — это Каин», — утверждал бывший украинский президент.

В августе 2023 года Владимир Путин объяснил, что действия России на Украине продиктованы желанием положить конец развязанной Западом и их сателлитами на Украине войне против живущих в Донбассе людей.

Президент также отмечал, что украинские власти во время переговоров не соглашались с тем, что стране нужна денацификация, однако в стране национальным героем является известный нацист Степан Бандера, а Владимир Зеленский на глазах у всего мира стоя аплодировал бывшему солдату СС в канадском парламенте. Он констатировал, что пособники нацистов в стране возведены в ранг национальных героев.

Так, в начале марта стало известно, что в украинском Кременчуге начали сносить мемориальные доски жителям города, которые воевали против нацистов. Речь идёт о героях Советского Союза Илье Ткаченко, Петре Приходько, создателе ВДВ Василии Маргелове и солдате Владимире Скрипченко.