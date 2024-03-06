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В Кременчуге сносят мемориальные доски воевавшим против нацистов жителям города

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В украинском городе Кременчуге начали сносить мемориальные доски жителям города, которые воевали против нацистов.
В Кременчуге сносят мемориальные доски воевавшим против нацистов жителям города
  • РИА Новости

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram.

По представленным данным, исполком утвердил демонтаж табличек четырём советским солдатам в рамках закона о декоммунизации. Их передадут в местный краеведческий музей.

Сообщается, что речь идёт о героях Советского Союза Илье Ткаченко, Петре Приходько, создателе ВДВ Василии Маргелове и солдате Владимире Скрипченко.

Ранее в украинском Никополе переименовали улицу в честь соучастника холокоста командира 31-го батальона шуцманшафта СД, руководителя коллаборационистских подразделений в составе вермахта и дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.

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