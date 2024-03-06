Путин: на Украине пособники нацистов возведены в ранг национальных героев

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине пособники нацистов возведены в ранг национальных героев.

«Люди, которые сотрудничали с нацизмом, с нацистами, и которые истребляли гражданское население. Вот сегодня такие люди на Украине возведены в ранг национальных героев, с их портретами ходят, как с иконами, по крупным городам, им отдают честь, они являются символами сегодняшнего украинского государства. Вот с этим мы и боремся», — сказал Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

Ранее стало известно, что в украинском городе Кременчуге начали сносить мемориальные доски жителям города, которые воевали против нацистов. Речь идёт о героях Советского Союза Илье Ткаченко, Петре Приходько, создателе ВДВ Василии Маргелове и солдате Владимире Скрипченко.