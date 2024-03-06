RT в Telegram
Подпишись

Путин: на Украине пособники нацистов возведены в ранг национальных героев

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине пособники нацистов возведены в ранг национальных героев.
Путин: на Украине пособники нацистов возведены в ранг национальных героев
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Люди, которые сотрудничали с нацизмом, с нацистами, и которые истребляли гражданское население. Вот сегодня такие люди на Украине возведены в ранг национальных героев, с их портретами ходят, как с иконами, по крупным городам, им отдают честь, они являются символами сегодняшнего украинского государства. Вот с этим мы и боремся», — сказал Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

Ранее стало известно, что в украинском городе Кременчуге начали сносить мемориальные доски жителям города, которые воевали против нацистов. Речь идёт о героях Советского Союза Илье Ткаченко, Петре Приходько, создателе ВДВ Василии Маргелове и солдате Владимире Скрипченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить