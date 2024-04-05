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Алиев предупредил о последствиях попытки Запада сделать Армению форпостом

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о последствиях попыток Запада сделать Армению вооружённым форпостом на Кавказе.
Алиев предупредил о последствиях попытки Запада сделать Армению форпостом
  • Gettyimages.ru
  • © Aziz Karimov

«Попытки Запада превратить Армению в вооружённый форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям. Поэтому мы сделали заявления, чтобы предупредить об этом наших партнёров в США и Европе», — цитирует его РИА Новости.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее анонсировал предоставление Армении помощи более чем на $65 млн — по его словам, Штаты инвестируют в меры, связанные со сферами госуправления и экономики страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении «продают свой народ», разрывая связи с Москвой ради бонусов со стороны Запада.

До этого Минобороны Армении сообщило о прибытии военных инструкторов США.

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