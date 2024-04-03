Захарова: Ереван «продаёт свой народ», жертвуя связями с Россией ради Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении «продают свой народ», разрывая связи с Москвой ради бонусов со стороны Запада.

«Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнёрами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США», — заявила Захарова.

Она добавила, что своими действиями власти Армении «продают свой народ».

Ранее Захарова заявила в эфире канала «Звезда», что её удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учётом древнейшей цивилизации и культуры самой Армении.