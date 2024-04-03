Захарова: Ереван «продаёт свой народ», жертвуя связями с Россией ради Запада
- РИА Новости
«Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнёрами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США», — заявила Захарова.
Она добавила, что своими действиями власти Армении «продают свой народ».
Ранее Захарова заявила в эфире канала «Звезда», что её удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учётом древнейшей цивилизации и культуры самой Армении.