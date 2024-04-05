Блинкен анонсировал предоставление Армении помощи по меньшей мере на $65 млн
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«Мы планируем предоставить более $65 млн помощи из наших фондов бюджета на 2023 финансовый год. Это более чем на 50% больше, чем два года назад», — цитирует его РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что власти Армении «продают свой народ», разрывая связи с Москвой ради бонусов со стороны Запада.
До этого Минобороны Армении сообщило о прибытии военных инструкторов США.