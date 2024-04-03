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Власти Грузии повторно инициируют принятие закона об иностранных агентах

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Грузинские власти намерены снова инициировать в парламенте принятие закона об иностранных агентах, сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
Власти Грузии повторно инициируют принятие закона об иностранных агентах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Как отмечает ТАСС, парламентское большинство решило повторно представить парламенту законопроект о прозрачности иностранного влияния после консультаций с политическим советом.

Попытка принять этот закон в 2023 году привела к протестам в Тбилиси. Документ предусматривал создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

В итоге на фоне акций протеста закон был отозван. В Госдепе США после этого посоветовали властям Грузии не возвращать его в повестку, потому что такой закон «несовместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями».

Вашингтон тогда не исключил введения санкций против представителей грузинских властей.

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