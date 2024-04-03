Алаудинов: некоторые украинские пленные просят российское гражданство

Некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство, рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии, уже получил паспорт России.

«У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решён. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

Ранее священник Олег, служащий в колонии для военнопленных, рассказал, что украинские военнопленные не желают идти на обмен из страха за свою жизнь.

Также УВКПЧ ООН заявило, что российских военнопленных пытали на Украине.