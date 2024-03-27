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УВКПЧ ООН заявило, что российских военнопленных пытали на Украине

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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам.

Информация об этом опубликована на сайте организации.

По её данным, речь идёт о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

В частности, восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий, где некоторые из них провели несколько дней, а кто-то — до полутора месяцев. 

Согласно докладу УВКПЧ ООН, 13 военнопленных при допросах  избивали деревянными палками, а также пытали током.

Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

Ранее священник Олег, служащий в колонии для военнопленных, рассказал, что украинские военнопленные не желают идти на обмен из страха за свою жизнь.

Также пленный украинский военный Олег Лепях заявил, что военнослужащих Вооружённых сил Украины запугивают пытками, которым якобы подвергают солдат в российском плену. 

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