Украинец рассказал, как в ВСУ запугивают пытками в российском плену

Военнослужащих Вооружённых сил Украины запугивают пытками, которым якобы подвергают солдат в российском плену. Об этом рассказал пленный украинский военный Олег Лепях.

По его словам, прозвучавшим на кадрах опубликованного Минобороны России видеоролика, военным рассказывали, что в российском плену «режут пальцы, руки».

«Но это всё не так. Меня накормили, обогрели, дали сигареты», — отметил он.

Лепях также рассказал о массовой мобилизации на Украине. По его словам, сотрудники военкоматов «хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины».

Ранее другой украинский военнопленный сообщил об отряде наёмников, которым командовал сотрудник ЦРУ.