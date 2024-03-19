Украинец рассказал, как в ВСУ запугивают пытками в российском плену
- AP
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По его словам, прозвучавшим на кадрах опубликованного Минобороны России видеоролика, военным рассказывали, что в российском плену «режут пальцы, руки».
«Но это всё не так. Меня накормили, обогрели, дали сигареты», — отметил он.
Лепях также рассказал о массовой мобилизации на Украине. По его словам, сотрудники военкоматов «хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины».
Ранее другой украинский военнопленный сообщил об отряде наёмников, которым командовал сотрудник ЦРУ.