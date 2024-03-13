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Пленный солдат ВСУ признался, что отрядом наёмников командовал сотрудник ЦРУ

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Украинский военнопленный Юрий Водян признался, что отрядом наёмников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ.
Пленный солдат ВСУ признался, что отрядом наёмников командовал сотрудник ЦРУ
  • РИА Новости

«Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их (отряда наёмников. — RT) бывший командир, и он приехал повидаться», — приводит его слова РИА Новости.

По словам собеседника агентства, его мобилизовали в ноябре и он служил в 59-й бригаде ВСУ. В плен попал при попытке штурмовать Первомайское в ДНР.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что официальные лица Америки, говоря о необходимости помочь киевскому режиму в ударах по Крыму, признали фактическое участие Соединённых Штатов в украинском конфликте.

СМИ писали, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс призвал конгресс выделить помощь Украине для наступления и «проникающих ударов» по Крыму.

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