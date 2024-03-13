Посол России Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальные лица Америки, говоря о необходимости помочь киевскому режиму в ударах по Крыму, признали фактическое участие Соединённых Штатов в украинском конфликте.

«Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: «Нужно помочь украинцам «бить вглубь Крыма». Иными словами, на официальном уровне признаётся фактическое участие Соединённых Штатов в конфликте», — приводится его цитата в Telegram российской дипломатической миссии.

Российский посол назвал подобные заявления свидетельством опасного курса, выбранного Вашингтоном. По его словам, это может привести к непредсказуемым последствиям не только для безопасности США, но и для всего мира.

Ранее СМИ писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс призвал конгресс выделить помощь Украине для наступления и «проникающих ударов» по Крыму.