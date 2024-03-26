Священник Олег: украинские пленные просят не обменивать их из страха за жизнь

Священник Олег, служащий в колонии для военнопленных, рассказал, что украинские военнопленные не желают идти на обмен из страха за свою жизнь.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам священнослужителя, около 80% из них жалеют, что пошли воевать.

«Даже «идейные» не хотят гибнуть в мясных штурмах, меняя свою точку зрения, побывав в российском плену», — передаёт агентство.

Священник Олег отметил, что россияне относятся к ним, как к братьям.

«Понимаем, что это заблудший брат, его надо просто наставить, помочь ему встать на истинный путь», — сказал он.

Ранее украинский военнопленный Николай Мозиль сообщил, что некоторые военкоматы Украины мобилизуют даже инвалидов, у которых нет руки или ноги.

Также пленный украинский военный Олег Лепях заявил, что военнослужащих Вооружённых сил Украины запугивают пытками, которым якобы подвергают солдат в российском плену.