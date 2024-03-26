Священник Олег: украинские пленные просят не обменивать их из страха за жизнь
Об этом информирует РИА Новости.
По словам священнослужителя, около 80% из них жалеют, что пошли воевать.
«Даже «идейные» не хотят гибнуть в мясных штурмах, меняя свою точку зрения, побывав в российском плену», — передаёт агентство.
Священник Олег отметил, что россияне относятся к ним, как к братьям.
«Понимаем, что это заблудший брат, его надо просто наставить, помочь ему встать на истинный путь», — сказал он.
Ранее украинский военнопленный Николай Мозиль сообщил, что некоторые военкоматы Украины мобилизуют даже инвалидов, у которых нет руки или ноги.
Также пленный украинский военный Олег Лепях заявил, что военнослужащих Вооружённых сил Украины запугивают пытками, которым якобы подвергают солдат в российском плену.