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Экс-глава МИД Климкин заявил, что Украину ждут непростые месяцы

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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин высказал мнение, что Украину в ближайшие четыре месяца ждут трудности на фоне задержки помощи со стороны западных стран.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

По словам экс-министра, ближайшие четыре месяца станут для Украины определяющими.

«Действительно, ближайшие месяцы будут непростыми», — сказал Климкин.

Он признал, что сложности в стране связаны с задержкой военной помощи со стороны стран Запада.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.

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