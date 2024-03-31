Экс-глава МИД Климкин заявил, что Украину ждут непростые месяцы
Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».
По словам экс-министра, ближайшие четыре месяца станут для Украины определяющими.
«Действительно, ближайшие месяцы будут непростыми», — сказал Климкин.
Он признал, что сложности в стране связаны с задержкой военной помощи со стороны стран Запада.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.