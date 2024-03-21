Песков: взявших оружие и вставших на путь предательства нужно уничтожать
- РИА Новости
«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — сказал представитель Кремля aif.ru.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Президент сравнил РДК с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.
Президент призвал Федеральную службу безопасности не забывать предателей, искать их поимённо и наказывать без срока давности.
В частности, Путин подчеркнул: «Мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать».
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.