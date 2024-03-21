Песков: взявших оружие и вставших на путь предательства нужно уничтожать

Предателей, которые с оружием в руках идут воевать против России, нужно уничтожать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что подобных людей «не так много».

«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — сказал представитель Кремля aif.ru.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Президент сравнил РДК с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.

Президент призвал Федеральную службу безопасности не забывать предателей, искать их поимённо и наказывать без срока давности.

В частности, Путин подчеркнул: «Мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать».

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.