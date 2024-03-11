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Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского Франциска к диалогу по Украине

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Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер поддержал призыв Папы Римского Франциска к переговорам по Украине и прекращению огня.
Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского Франциска к диалогу по Украине
  • AP

Об этом пишет Die Welt.

«Я разделяю призыв (Папы Римского Франциска. — RT) набраться мужества для переговоров (с Россией. — RT)», — отметил Кречмер.

По его словам, европейское сообщество должно приложить больше усилий, чтобы положить конец этому конфликту, и Европе необходимо стремиться к переговорам о прекращении огня ещё до выборов в Соединённых Штатах.

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.

Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны Киева.

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