Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского Франциска к диалогу по Украине
- AP
Об этом пишет Die Welt.
«Я разделяю призыв (Папы Римского Франциска. — RT) набраться мужества для переговоров (с Россией. — RT)», — отметил Кречмер.
По его словам, европейское сообщество должно приложить больше усилий, чтобы положить конец этому конфликту, и Европе необходимо стремиться к переговорам о прекращении огня ещё до выборов в Соединённых Штатах.
Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.
Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны Киева.