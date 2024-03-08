Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала плодотворным свой первый визит в Россию.

Она подчеркнула, что Гагаузия открыта для сотрудничества с разными государствами.

Также Гуцул поблагодарила жителей Молдавии за радушный приём в аэропорту Кишинёва, где её встречали бурными аплодисментами и дарили цветы.

Ранее сообщалось, что Евгения Гуцул беспрепятственно покинула здание аэропорта Кишинёва, куда вернулась сегодня из России.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.

Гуцул, в свою очередь, заявила, что не нарушала закон и ничего плохого не сделала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь «законностью», сводит свои счёты с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.