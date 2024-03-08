Глава Гагаузии беспрепятственно покинула аэропорт Кишинёва
- РИА Новости
- © Дмитрий Осматеско
Проблем с дежурившими в аэропорту сотрудниками полиции у Гуцул не возникло.
Ранее сообщалось, что глава Гагаузии вернулась в Молдавию после визита в Россию.
В комментарии журналистам в аэропорту Кишинёва она заявила, что жители Гагаузии никого не считают врагами и за это им мстят.
Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.
Гуцул, в свою очередь, заявила, что не нарушала закон и ничего плохого не сделала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь «законностью», сводит свои счёты с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.