Глава Гагаузии Евгения Гуцул беспрепятственно покинула аэропорт Кишинёва, куда вернулась сегодня из России.

Проблем с дежурившими в аэропорту сотрудниками полиции у Гуцул не возникло.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии вернулась в Молдавию после визита в Россию.

В комментарии журналистам в аэропорту Кишинёва она заявила, что жители Гагаузии никого не считают врагами и за это им мстят.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.

Гуцул, в свою очередь, заявила, что не нарушала закон и ничего плохого не сделала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь «законностью», сводит свои счёты с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.