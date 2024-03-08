Глава Гагаузии вернулась в Молдавию после визита в Россию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Агентство опубликовало фотографию с Гуцул в кишинёвском аэропорту.

«Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот, хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией», — заявила Гуцул.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинёва дежурят много полицейских.

Также там собрались люди с цветами, желающие встретить Гуцул.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.

Глава Гагаузии при этом пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело.

Молдавский оппозиционный лидер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.