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Глава Гагаузии вернулась в Молдавию после визита в Россию

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию.
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию после визита в Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Агентство опубликовало фотографию с Гуцул в кишинёвском аэропорту.

«Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот, хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией», — заявила Гуцул.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинёва дежурят много полицейских.

Также там собрались люди с цветами, желающие встретить Гуцул.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.

Глава Гагаузии при этом пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело.

Молдавский оппозиционный лидер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.

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