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Шор заявил о намерении властей Молдавии арестовать главу Гагаузии

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Молдавский оппозиционный лидер Илан Шор в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Евгении Гуцул после её возвращения из Сочи.
Шор заявил о намерении властей Молдавии арестовать главу Гагаузии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Мы имеем инсайдерскую информацию, что они готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело.

6 марта сообщалось, что Генпрокуратура Молдавии намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует глава Гагаузии Евгения Гуцул. 

1 марта глава Гагаузской автономии приехала с рабочим визитом в Москву.

Евгения Гуцул ранее рассказала о попытках Антикоррупционной прокуратуры республики вынудить её отказаться от должности и оклеветать коллег по партии «Шор». Президент Молдавии Майя Санду при этом утверждала, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

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