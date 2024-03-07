Шор заявил о намерении властей Молдавии арестовать главу Гагаузии

Молдавский оппозиционный лидер Илан Шор в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Евгении Гуцул после её возвращения из Сочи.

«Мы имеем инсайдерскую информацию, что они готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело.

6 марта сообщалось, что Генпрокуратура Молдавии намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует глава Гагаузии Евгения Гуцул.

1 марта глава Гагаузской автономии приехала с рабочим визитом в Москву.

Евгения Гуцул ранее рассказала о попытках Антикоррупционной прокуратуры республики вынудить её отказаться от должности и оклеветать коллег по партии «Шор». Президент Молдавии Майя Санду при этом утверждала, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.