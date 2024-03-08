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Евгения Гуцул после возвращения из России: мы хотим мира, добра и дружбы

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул, вернувшаяся в Молдавию из России, в комментарии журналистам в аэропорту Кишинёва заявила, что жители Гагаузии никого не считают врагами и за это им мстят.
Евгения Гуцул после возвращения из России: мы хотим мира, добра и дружбы
  • РИА Новости

«Несмотря ни на что, у нас есть свои убеждения, свои цели, мы хотим мира, мы хотим добра, мы хотим дружбы», — отметила она.

По её словам, у Гагаузии забирают полномочия, права автономии не соблюдаются. 

«У нас пытаются бюджет Гагаузии сократить. Но мы идём вперёд»», — добавила Гуцул.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.

Глава Гагаузии по возвращении в Кишинёв заявила, что не нарушала закон и ничего плохого не сделала. 

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