Евгения Гуцул после возвращения из России: мы хотим мира, добра и дружбы
- РИА Новости
«Несмотря ни на что, у нас есть свои убеждения, свои цели, мы хотим мира, мы хотим добра, мы хотим дружбы», — отметила она.
По её словам, у Гагаузии забирают полномочия, права автономии не соблюдаются.
«У нас пытаются бюджет Гагаузии сократить. Но мы идём вперёд»», — добавила Гуцул.
Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил, что Генпрокуратура страны намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул.
Глава Гагаузии по возвращении в Кишинёв заявила, что не нарушала закон и ничего плохого не сделала.