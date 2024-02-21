В ВСУ назвали «российской пропагандой» статью NYT о пленных в Авдеевке

В командовании ВСУ обвинили журналистов The New York Times в «распространении пропаганды» после того, как газета сообщила о том, что после поражения украинских войск в Авдеевке в плен армии России могли попасть до 1 тыс. бойцов.

С критикой в адрес издания выступил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада», его цитирует РИА Новости.

Эти заявления «российской пропаганды» он назвал «дезинформацией» и обвинил Россию в использовании «фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ».

Как писала ранее The New York Times, до 1 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины пропали без вести при отступлении из Авдеевки или попали в плен.

The Washington Post также отметила, что украинская армия понесла тяжёлые потери из-за неспособности организовать эвакуацию военных из Авдеевки, которая перешла под контроль ВС России. Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, подразделения украинской армии за два дня боёв в Авдеевке лишились 2,4 тыс. военнослужащих.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о «немалом количестве» бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке.