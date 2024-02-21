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NYT: до тысячи военных ВСУ пропали без вести при отступлении из Авдеевки

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До 1 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских солдат.

«От 850 до 1 тыс. солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести», — говорится в публикации.

Как пишет газета, украинское отступление из Авдеевки было плохо спланировано, а также началось слишком поздно.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.

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