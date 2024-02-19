Пушилин сообщил о «немалом количестве» бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке

Российские бойцы взяли большое количество пленных украинских военных во время штурма Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24».

«Пленных достаточно большое количество... В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал глава республики, слова которого приводит ТАСС.

Более точную информацию при необходимости опубликует Министерство обороны, отметил Пушилин.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Как подчеркнуло российское Министерство обороны, приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение города российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.