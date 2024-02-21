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Washington Post: Украина понесла тяжёлые потери в Авдеевке

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Украинская армия понесла тяжёлые потери из-за неспособности организовать эвакуацию военных из Авдеевки, которая перешла под контроль ВС России, пишет американская газета The Washington Post.
Washington Post: Украина понесла тяжёлые потери в Авдеевке
  • Gettyimages.ru

Журналисты пишут, что отступление ВСУ, несмотря на заявления командования, было беспорядочным. Украинские военные не могут назвать число людей, оставленных на поле боя, но любая информация ухудшит моральный дух ВСУ на линии фронта, считает издание.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, подразделения украинской армии за два дня боёв в Авдеевке лишились 2,4 тыс. военнослужащих

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о «немалом количестве» бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Авдеевке.

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