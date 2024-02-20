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Лукашенко: аппетиты коллективного Запада будут только нарастать

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Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: аппетиты коллективного Запада будут только нарастать
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО... Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, нет никаких сомнений, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза. Кроме того, отметил белорусский лидер, вступление в НАТО Финляндии и в скором времени Швеции будет очередным этапом экспансии на восток.

«Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию. И всё это будет по сценарию Украины», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью Запада всегда было втягивание Украины в НАТО, а обещания Запада о нерасширении альянса на восток не были выполнены.

Также бывший полковник ВС США Юджин Виндман выразил уверенность, что НАТО придётся сражаться с усилившейся Россией после поражения Украины.

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