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Путин — об обещаниях нерасширения НАТО: хрена с два, они уже у нашего забора

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Целью Запада всегда было втягивание Украины в НАТО, а обещания Запада о нерасширении альянса на восток не состоялись, заявил президент России Владимир Путин.

«Вспомним, я сейчас только с трибуны говорил, мы уже постоянно об этом говорим: в 1991 году ещё сказали, (что. — RT) ни дюйма на восток. Хрена с два «ни дюйма», вот они уже у нашего забора, здесь торчат», — сказал глава государства на коллегии Минобороны.

«Торчали» они там и ранее, отметил он, напомнив, что в альянс забрали страны Прибалтики и Восточной Европы.

«Зачем? Были всякие разные предложения, вполне приемлемые для всех», — отметил Путин.

В июле лидеры стран НАТО утвердили план развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок.

Как признался бывший президент США Джордж Буш — младший, обещания Соединённых Штатов, данные в прошлом России по поводу нерасширения НАТО, не имеют значения.

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