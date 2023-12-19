Путин — об обещаниях нерасширения НАТО: хрена с два, они уже у нашего забора
«Вспомним, я сейчас только с трибуны говорил, мы уже постоянно об этом говорим: в 1991 году ещё сказали, (что. — RT) ни дюйма на восток. Хрена с два «ни дюйма», вот они уже у нашего забора, здесь торчат», — сказал глава государства на коллегии Минобороны.
«Торчали» они там и ранее, отметил он, напомнив, что в альянс забрали страны Прибалтики и Восточной Европы.
«Зачем? Были всякие разные предложения, вполне приемлемые для всех», — отметил Путин.
В июле лидеры стран НАТО утвердили план развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок.
Как признался бывший президент США Джордж Буш — младший, обещания Соединённых Штатов, данные в прошлом России по поводу нерасширения НАТО, не имеют значения.