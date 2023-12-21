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Экс-полковник США Виндман: НАТО будет воевать с Россией после поражения Киева

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Бывший полковник ВС США Юджин Виндман в эфире MSNBC заявил, что НАТО придётся сражаться с усилившейся Россией после поражения Украины.
Экс-полковник США Виндман: НАТО будет воевать с Россией после поражения Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

По его мнению, альянс силён как никогда, в том числе за счёт расширения, однако на кону НАТО стоит авторитет объединения.

«Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение... тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придётся нам», — заявил бывший военный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью Запада всегда было втягивание Украины в НАТО, а обещания Запада о нерасширении альянса на восток не состоялись.

Как признался в мае 2022 года бывший президент США Джордж Буш — младший, обещания Соединённых Штатов, данные в прошлом России по поводу нерасширения НАТО, не имеют значения.

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