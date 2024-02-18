Депутат Рады: Киев боится, что США заставят Украину конкурировать за оружие
«Большая вероятность, что Америка таки вступит в войну. Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия... мы будем конкурировать с американской армией», — цитирует её РИА Новости.
По словам Устиновой, американская армия уже истощила собственные запасы из-за запросов Киева по отдельным категориям, например, ПЗРК Stinger. Она отметила, что уже сейчас США вынуждают Украину искать новые источники ракет.
«То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке – это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда, для американских солдат»,— добавила депутат.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после нанесения США ударов по Ираку и Сирии.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела.
По его словам, США пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом.