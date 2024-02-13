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Лавров заявил, что эскалация на Ближнем Востоке ещё не достигла своего предела

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Обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на конференции клуба «Валдай».
Лавров заявил, что эскалация на Ближнем Востоке ещё не достигла своего предела
  • РИА Новости

Он отметил, что последствия эскалации можно увидеть на западном берегу реки Иордан. Кроме того, за пределами палестинских территорий ведутся удары по Сирии, Ираку и американским базам в ближневосточных странах.

«Ситуация в Красном море резко обострилась, и обострилась ситуация вокруг Йемена... Ощущение такое, что эта региональная ситуация пока ещё не достигла своего предела, к огромному сожалению», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что почти 30 тыс. палестинцев стали жертвами эскалации в Газе.

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