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Лавров: США пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом

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Соединённые Штаты пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом. С таким заявлением выступил 14 февраля на «правительственном часе» в Государственной думе глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: США пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом
  • РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о ситуации на Ближнем Востоке, а также «нездоровых тенденциях» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда Вашингтон, по словам Лаврова, стремится привнести логику блокового противостояния и инфраструктуру НАТО.

«Дестабилизируя регион за регионом, американцы пытаются, как говорится, управлять хаосом. Но на деле, я думаю, они не знают, что творят», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД России подчеркнул, что обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела.

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