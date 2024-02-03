Гутерреш призвал к снижению напряжённости после ударов США по Сирии и Ираку

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после нанесения США ударов по Ираку и Сирии.

Об этом пишет ТАСС.

«Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей эскалации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Гутерреш призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряжённости и учитывать потенциальные людские и экономические потери в случае расширения конфликта в уже и без того нестабильном регионе.

Ранее Соединённые Штаты уничтожили четыре БПЛА хуситов из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена.

Кроме того, иракские шиитские вооружённые группировки в составе «Исламского сопротивления» нанесли удар по военной базе США «Харраб аль-Джейр» в провинции Эль-Хасеке на территории Сирии.