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Иракские группировки нанесли удар на базу США на северо-востоке Сирии

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Иракские шиитские вооружённые группировки в составе «Исламского сопротивления» нанесли удар по военной базе США «Харраб аль-Джейр» в провинции Эль-Хасеке на территории Сирии.
Иракские группировки нанесли удар на базу США на северо-востоке Сирии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление группировок.

В нём сказано, что, оказывая сопротивление оккупационным силам США в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, «устроенную сионистским образованием» против народа в секторе Газа, бойцы «Исламского сопротивления» в Ираке атаковали базу «Харраб аль-Джейр» в Сирии с помощью БПЛА.

Ранее Соединённые Штаты уничтожили четыре БПЛА хуситов из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена.

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