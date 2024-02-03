США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили беспилотники хуситов

Соединённые Штаты уничтожили четыре БПЛА хуситов из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена.

Об этом Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) информирует в соцсети X.

В сообщении сказано, что американские ВС обнаружили БПЛА на подконтрольных хуситам территориях и определили, что они представляют угрозу коммерческим судам и кораблям США в регионе.

«ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны», — заявили в СЕНТКОМ.

Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что американские и британские военные нанесли серию ударов по объектам хуситов в йеменской провинции Хаджа.

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по городу Эйлат на юге Израиля.