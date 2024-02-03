США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили беспилотники хуситов
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Об этом Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) информирует в соцсети X.
В сообщении сказано, что американские ВС обнаружили БПЛА на подконтрольных хуситам территориях и определили, что они представляют угрозу коммерческим судам и кораблям США в регионе.
«ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны», — заявили в СЕНТКОМ.
Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что американские и британские военные нанесли серию ударов по объектам хуситов в йеменской провинции Хаджа.
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по городу Эйлат на юге Израиля.