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США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили беспилотники хуситов

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Соединённые Штаты уничтожили четыре БПЛА хуситов из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена.
США нанесли новый удар по Йемену, уничтожили беспилотники хуситов
  • Gettyimages.ru

Об этом Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) информирует в соцсети X.

В сообщении сказано, что американские ВС обнаружили БПЛА на подконтрольных хуситам территориях и определили, что они представляют угрозу коммерческим судам и кораблям США в регионе.

«ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны», — заявили в СЕНТКОМ.

Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что американские и британские военные нанесли серию ударов по объектам хуситов в йеменской провинции Хаджа.

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по городу Эйлат на юге Израиля.

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