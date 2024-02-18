СЕ распространит в школах Грузии методички о «демократических процессах»

Совет Европы планирует нанять специалистов, которые помогут внедрить в грузинских школах методические руководства по «демократическому управлению». Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

Совет Европы приступил к реализации второго этапа программы «Демократия начинается в школах. Вовлечение школьников в процессы принятия решений в школах и сообществах в Грузии».

В рамках первого этапа для грузинских школ были разработаны методички по «демократическому управлению». Теперь СЕ намерен внедрить их в образовательные учреждения страны.

«Проект направлен на содействие распространению и внедрению на национальном уровне результатов первого этапа проекта, таких как методическое руководство для школ и программа повышения квалификации для школьных директоров», — говорится в документе.

Исполнителям, помимо прочего, предстоит разработать рекомендации по стратегии профессионального развития для руководителей в области «демократического управления школами».

Как отметили в Совете Европы, инициатива направлена на расширение участия молодёжи в процессах принятия решений на местном уровне. Таким образом европейские специалисты рассчитывают «укрепить демократию» в Грузии.

В документе сообщается, что общий бюджет проекта составит €1,5 млн, а на данный тендер потратят €55 тыс.

В СЕ подчеркнули, что проект предполагает также финансирование организаций гражданского общества для поддержки школьных и общественных проектов.

По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, «укрепление демократии» — предлог для того, чтобы получить возможность влиять на умы грузинских школьников.

«Выбор на Грузию пал не случайно, ведь сейчас правительство возглавляют люди, не желающие отдавать страну под внешнее управление, как это происходит с Украиной и в определённой степени с Молдавией. Поэтому задача Запада — вырастить поколение молодых людей, у которых либеральные ценности будут в крови, что крайне важно для ЕС с учётом географического положения Грузии», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Ранее Совет Европы работал над проектом по «приближению» избирательного процесса в Грузии к европейским стандартам.