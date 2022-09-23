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СЕ планирует обучить школьников Грузии «демократическим процессам»

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Юлия Гуреева
Совет Европы объявил о поиске специалистов, которые окажут консультационные услуги в рамках проекта по вовлечению грузинских школьников в «демократические процессы». Эта программа направлена на расширение участия молодёжи в общественно-политической жизни страны. С соответствующим тендером ознакомился RT.
СЕ планирует обучить школьников Грузии «демократическим процессам»
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Как отмечается в документе, Совет Европы с марта реализует программу под названием «Демократия начинается в школах. Вовлечение школьников в процессы принятия решений в школах и сообществах в Грузии». 

«Цель данного проекта — укрепить демократию в Грузии, увеличивая участие молодёжи в процессах принятия решений на местном уровне путём преподавания и практики демократической гражданственности в школах», — говорится в описании тендера. 

Авторы инициативы утверждают, что участие в школьной жизни поможет молодым гражданам развивать компетенции для того, чтобы стать «активными членами демократического общества».

Проект предполагает сотрудничество с национальными органами образования Грузии. В частности, для школ будут разработаны методологические указания по «демократическому управлению». Бюджет инициативы составляет до €700 тыс., а мероприятия в рамках программы продлятся до декабря 2023 года.

Прошедшим конкурсный отбор специалистам предстоит оценить ход выполнения проекта, подготовить рекомендации и провести необходимые тренинги. 

Ранее стало известно о планах Американского агентства по международному развитию (USAID) заняться подготовкой школьных учителей в Грузии. В ведомстве намеревались работать «со стереотипами и практиками», распространёнными в образовательной системе страны.

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