Российский президент Владимир Путин заявил, что единственное, о чём можно сожалеть, это о том, что Россия не начала активные действия на Украине раньше.

Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Единственное, о чём мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — подчеркнул Путин.

В Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Так, в декабре 2022 года Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

По словам Путина, Россия сделала всё возможное для мирного урегулирования ситуации вокруг Донбасса, но её «водили за нос». Он также отметил, что был разочарован высказыванием экс-канцлера Германии.