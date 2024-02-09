Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что на сбитом украинскими вооружёнными силами самолёте Ил-76 в Белгородской области якобы не было украинских военнопленных.

Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Бабель».

«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать — нет», — утверждает Данилов.

Ранее американские чиновники на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что украинские войска использовали ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский самолёт Ил-76 в Белгородской области.

США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76, отмечал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Следственный комитет выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.