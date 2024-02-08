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В Белгороде объявлена ракетная опасность

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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам, если они находятся дома.
В Белгороде объявлена ракетная опасность
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказал Гладков.

Перед этим село Ржевка попало под обстрел украинской армии, известно о пяти пострадавших, один из них — в тяжёлом состоянии.

За 7 февраля в регионе было сбито 12 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. В Белгороде в этот день проводилась акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.

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